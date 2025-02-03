В России закрыли ряд аэропортов из-за массированной атаки дронами

Россиянам в ночь на 3 февраля было несладко. Взрывы слышал ряд областей, поэтому оккупанты были вынуждены закрывать аэропорты.

Есть данные, что в Астрахани ударили по заводу Газпрома, а в Волгограде поражен НПЗ.

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Какие аэропорты закрыли в России

Росавиация написала, что ограничения вводили в 6 аэропортах:

Астрахань;

Волгоград;

Казань;

Нижнекамск;

Саратов;

Ульяновск.

Борт, который летел в Казань, ушел на запасной аэродром.

По состоянию на 7 утра по Киеву четыре аэропорта открыли.

Обратите внимание! После 7 утра по Киеву стало известно, что закрыли еще и аэропорты в городах Владикавказ, Грозный и Махачкала.

Что известно о последствиях атаки

Минобороны агрессора заявило, что уничтожило 70 беспилотников. Согласно их сообщениям, 27 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 25 БПЛА – над территорией Волгоградской области; 7 – над территорией Астраханской, 5 – над территорией Воронежской, 4 – над территорией Белгородской и 2 над территорией Курской области.

Кадры атаки на Волгоград: смотрите видео

Но российские СМИ сообщили, что только в Волгограде раздавались около 50 взрывов. Губернатор Ростовской области сказал, что "пострадавших и разрушений на земле нет". Губернатор Астраханской области признал, что произошел пожар, и заявил, что атаковали топливно-энергетический комплекс. СМИ пишут, что завод прекратил работу.

У губернатора Волгоградской области тоже все хорошо: он отчитался, что были "локальные возгорания на территории НПЗ, которые оперативно локализовали". Свет тоже якобы включили.

О пострадавших власти не сообщают.