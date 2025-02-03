Є дані, що в Астрахані вдарили по заводу Газпрому, а у Волгограді уражено НПЗ.

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Які аеропорти закрили у Росії

Росавіація написала, що обмеження вводили у 6 аеропортах:

Астрахань;

Волгоград;

Казань;

Нижньокамськ;

Саратов;

Ульяновск.

Борт, який летів у Казань, пішов на запасний аеродром.

Станом на 7 ранку за Києвом чотири летовища відкрили.

Зверніть увагу! Після 7 ранку за Києвом стало відомо, що закрили ще й аеропорти у містах Владикавказ, Грозний і Махачкала.

Що відомо про наслідки атаки

Міноборони агресора заявило, що знищило 70 безпілотників. Відповідно до їхніх повідомлень, 27 БпЛА збили над територією Ростовської області, 25 БпЛА – над територією Волгоградської області; 7 – над територією Астраханської, 5 – над територією Воронезької, 4 – над територією Білгородської та 2 над територією Курської області.

Кадри атаки на Волгоград: дивіться відео

Але російські ЗМІ повідомили, що тільки у Волгограді лунали близько 50 вибухів. Губернатор Ростовської області сказав, що "постраждалих і руйнувань на землі нема". Губернатор Астраханської області визнав, що сталася пожежа, і заявив, що атакували паливно-енергетичний комплекс. ЗМІ пишуть, що завод припинив роботу.

У губернатора Волгоградської області теж усе добре: він відзвітував, що були "локальні займання на території НПЗ, які оперативно локалізували". Світло теж нібито увімкнули.

Про постраждалих влада не повідомляє.