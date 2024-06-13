НАТО одобрила план расширения поддержки Украины после снятия вето Орбана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО одобрили первую в истории программу инновационного сотрудничества между Альянсом и Украиной. Альянс обязался расширить поддержку нашей страны.

Об этом Столтенберг сообщил по результатам заседания Совета Украина – НАТО, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе. Долгое время эту инициативу блокировала Венгрия. Однако Виктор Орбан снял вето в обмен на обещание, что его страна не будет участвовать в обучении украинцев и финансировать поставки оружия.

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Принятие плана по Украине

Йенс Столтенерг сообщил, что 13 июня члены НАТО одобрили первую в истории дорожную карту инновационного сотрудничества Украина – НАТО. Альянс готовится поддержать создание совместного аналитического, тренировочного и образовательного центра Украина – НАТО.

Кроме этого во время заседания стороны обсудили переход украинского ОПК на стандарты НАТО, а также улучшение оборонных закупок для украинской промышленности. Столтенберг добавил, что во время завтрашнего заседания он ожидает согласования плана НАТО по предоставлению безопасности помощи и тренировок для Украины. Именно это станет ключевым результатом саммита НАТО в Вашингтоне уже через месяц.

Более 99% всей военной поддержки Украине предоставляют союзники по НАТО. Поэтому есть смысл в том, чтобы НАТО взяла на себя большую роль в этих усилиях. Это поставит нашу поддержку на более прочный фундамент, обеспечит предсказуемость для Киева и поможет удовлетворить как немедленные, так и долгосрочные потребности,

– сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что с начала полномасштабного вторжения государства-члены Альянса предоставляют Украине военную помощь суммой в 40 миллиардов евро ежегодно. Он предлагает, чтобы такие же усилия были и в будущем, "столько времени, сколько это нужно", и чтобы все государства-члены оказывали поддержку.

Война в Украине и НАТО