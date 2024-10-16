План победы состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений
Владимир Зеленский в Верховной Раде представил План победы Украины. Президент пояснил, что он состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. Последний пункт рассчитан на время после войны, ведь призван гарантировать безопасность.
Президент Украины в Верховной Раде заявил, что первые четыре пункта Плана победы должны применяться во время войны.
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Что предусматривают 5 пунктов Плана победы
Владимир Зеленский заявил, что мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и быть готовой закончить войну.
Президент назвал 5 пунктов Плана мира. В частности, говорится о:
- первый – геополитический – это приглашение Украины в НАТО;
- пункты второй и третий – военные – это оборона и сдерживание;
- четвертый пункт – экономический – это стратегический экономический потенциал Украины;
- пятый пункт Плана победы – безопасность и рассчитан на послевоенное время. В частности, в случае согласия партнеров отдельные военные контингенты вооруженных сил США, которые дислоцированы в Европе, могут быть заменены украинскими подразделениями.
Кстати, относительно тайных приложений, то президент Украины говорил, что тайные приложения имеют:
- второй пункт об обороне Плана победы имеет тайное приложение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи;
- третий пункт Плана победы о сдерживании – его передали лидерам Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Также передадут еще некоторым государствам, которые могут наполнить содержанием для Украины известную в мире концепцию сдерживания;
- четвертый экономический пункт, который также передают только определенным партнерам.
Стоит заметить, что источник NV в Офисе президента заявил, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 16 октября получит документ с изложением этих идей, но без тайных приложений, в которых, по словам собеседника издания, содержится чувствительная информация о вооружении.
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Подробнее о каждом пункте Плана победы – читайте по ссылке.