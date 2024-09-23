План победы Зеленского: что это дает Украине, согласится ли с ним Россия и заработает ли до зимы

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В сентябре внимание украинцев и всего мира привлек новый мирный план о завершении войны. В СМИ он получил название "План победы Зеленского" и уже само название дает большой оптимизм, ведь четко определяет, что мир возможен только при условии победы Украины. Ожидается, что Владимир Зеленский частично представит его сам уже на этой неделе – сейчас украинский лидер находится с официальным визитом в США.

24 Канал рассказывает, что это может быть за план и насколько реально его будет выполнить.

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Почему Украина берет инициативу на себя

Зеленский должен выступить в стенах ООН, а также встретиться с действующим президентом США Байденом и его потенциальными преемниками – Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Эти встречи трудно переоценить, ведь США являются главным союзником Украины в войне с Россией. При этом у кандидатов в президенты США нет пока собственного вменяемого мирного плана относительно Украины.

Это продемонстрировали дебаты Трампа и Харрис, где мы снова услышали только общие фразы от обоих кандидатов, а также ужасные заявления трампового кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса и его совместная статья с сыном Трампа Дональдом-младшим, которая выглядит как экспромт студентов на экзаменах по предмету, который они прогуливали весь семестр.

Мне кажется, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает как. С этой войной часто, чем глубже вы в нее смотрите, тем меньше вы понимаете. Я видел много лидеров, которые были убеждены, что знают, как положить конец этому завтра, и по мере того как они углублялись в это, они понимали, что это не так просто,

– Зеленский в интервью The New Yorker объясняет свое видение истории "мирным планом" Трампа.

В этой ситуации Украина берет инициативу и представляет дорожную карту, то есть пошаговый план того, что надо сделать, чтобы война закончилась и не началась снова.

Что конкретно предусматривает План победы

Как СМИ, так и сам украинский лидер Зеленский уже раскрыл основные детали "Плана победы". Пунктов всего 5, четыре – план действий на сейчас, один – на после войны. Напомним, что "формула мира Зеленского" предусматривала 10 пунктов, но такое количество оказалась чрезмерным для мира, что и продемонстрировал Первый Саммит мира, где обсуждали только часть.

получение современных вооружений от Запада;

продолжение операции в Курской области, то есть на территории России;

контроль за выполнением санкций против России и внедрение новых, а также наращивание инвестиций Запада в военное производство на территории Украины;

гарантии безопасности для Украины от стран Запада, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО";

международная финансовая помощь для восстановления экономики Украины.

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В ожидании мирных переговоров

Они нужны для получения Украиной сильной позиции на будущих переговорах с Россией. Собственно, что-то похожее сейчас делает и Россия, которая бросает в бой все новые и новые резервы на Донбассе и не считается с потерями ни людей, ни техники. Причем людей, желающих умирать за "ладу" становится меньше, а техника заканчивается, ведь новой Россия фактически не производит, с восстановлением старой не успевает, а склады и базы хранения артиллерии и бронетехники пустеют и, по оценкам экспертов, уже в 2025 году россиянам нечего будет восстанавливать.

Такие жертвы непременно дадут о себе знать в перспективе, но Путин сознательно приносит будущее в жертву ради "здесь и сейчас". Россия стремится захватить как можно больше украинских территорий, чтобы реализовать свой давний план "переговоров на земле".

Неожиданная успешная украинская операция в Курской области на международно признанной территории России эти планы разрушила, вместе с многочисленными "красными линиями", которых так боятся на Западе. Таким образом Украина получила собственный козырь на будущих переговорах.

Но это только начало – сильная позиция Украины на переговорах должна быть обеспечена Западом. И речь не только о "зеленом свете" для вступления в НАТО и ЕС (это точно произойдет, но не во время переговоров, хотя и будет важной темой на них).

Речь о стабильной военной помощи и поддержке союзников, которой сейчас, к сожалению, нет. Очень часто ее заменяют слова, а снаряды и ракеты остаются где-то на дальних складах. То же самое касается и разрешений на использование западного оружия для ударов по территории России.

Без этих двух компонентов Украина будет продолжать сражаться со злейшим врагом только одной рукой.

В поисках политической воли

Украинцы уже доказали, что могут эффективно воевать и побеждать россиян, но им нужно оружие, поэтому президент Зеленский должен повторить то, что сказал американцам в 1941-м году Уинстон Черчилль: "Дайте нам пушки, и мы завершим работу". И будьте уверены, эта легендарная фраза снова прозвучит. И не раз, ведь мы до сих пор видим попытки блокирования и торможения поставок, какие-то танцы с бубнами "деэскалации" и тому подобное.

Эту клоунаду от союзников нужно наконец прекратить, иначе переговоры с агрессором можно просто не начинать, потому что они завершатся капитуляцией.

Интересно, что идея "Плана победы" пошла именно от американцев. Во время кризиса в конгрессе, республиканцы требовали объяснений, на что пойдут американские деньги, а еще заявляли, что украинское сопротивление не имеет четкого плана и видения победы (то же, кстати, примерно в это же время требовала нардеп Безуглая от тогдашнего главнокомандующего Залужного).

Сейчас же как республиканцы, так и демократы все это получат. Фактически это будет означать, что мяч уже на стороне США.

В то же время Владимир Зеленский выразил сомнение, что Трамп знает, как остановить войну в Украине

"С этой войной часто бывает так, что чем глубже в нее смотришь, тем меньше понимаешь", – подчеркнул украинский лидер. Также Зеленский заверил, что видел многих лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить эту войну завтра, "но чем глубже они углублялись в ситуацию, тем яснее осознавали, что все не так просто".

План победы предусматривает подробный перечень военного оружия и техники, необходимой для победы над Россией, а также разрешение атаковать ее территорию ракетами большой дальности.

Сейчас Украина ждет от союзников демонстрации политической воли в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности после окончания боевых действий. Сейчас безопасность Украины от России может гарантировать только членство в НАТО или аналог 5-й статьи, то есть включение Украины в систему коллективной безопасности. Этот процесс – большой вызов для союзников и прежде всего США, ведь не секрет, что именно президент Байден (вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем) были главными противниками быстрого вступления Украины в НАТО. Украинский план победы предусматривает как раз "быстрое вступление".

То есть от Америки Украина сейчас ждет фактического изменения позиции. И это, к сожалению, не будет простой задачей. По словам самого Зеленского, у союзников есть всего несколько месяцев на преодоление противоречий и "План победы" имеет четкий тайминг быть реализованным в октябре – декабре 2024 года.

В истории известны случаи, когда в конце своей каденции политики резко меняют мнение и радикализируются, вспомните хотя бы метаморфозы действующего генсека НАТО Столтенберга, который за год превратился из голубя мира на проукраинского ястреба. Однако ситуация с президентом США несколько иная. И здесь лучше проводить параллели с другой птицей – уткой, точнее Lame Duck.

Если он не хочет поддерживать это, я не могу его заставить. Я могу лишь продолжать объяснять,

– Владимир Зеленский в интервью изданию The New Yorker о предстоящей встрече с Байденом.

Политическая система США построена на балансе сил, которые уравновешивают друг друга. Президент США – лишь их часть, а не диктатор, и не может влиять единолично на процессы. Мы уже видели это на примере кризиса в Конгрессе, когда на полгода была заблокирована помощь Украине, что привело к кризису обороны на Донбассе, последствия которого Украина чувствует и до сих пор. Таким образом, надлежащее выполнение условий Плана победы Зеленского со стороны США требует консенсуса политических элит в Вашингтоне, чего пока мы не видим.

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Также следует понимать, что НАТО – это коллективный орган, где право голоса и вето имеют все 32 его члена, включая Венгрию Орбана и Словакию Фицо. В этой ситуации быстрого вступления Киева точно не будет, поэтому для нас остается только вариант персональных гарантий отдельных стран. К сожалению, их решительных голосов мы еще не слышали, хоть и имеем несколько десятков двусторонних договоров по безопасности, однако ни один из них предусматривает того, чего так хотят украинцы.

Как на план реагирует Россия и согласится ли на него Путин

России в Плане победы Зеленского отведена роль слона в комнате, которого почему-то не замечают. В то же время государство-агрессор до сих пор сильное и имеет потенциал продолжать войну (по крайней мере до конца 2025 года), а Путин имеет желание и официально не готов идти на уступки.

А его подчиненные даже имеют наглость пугать цивилизованный мир ядерными ракетами (правда, их "Сарматы" потом взрываются в собственных пусковых шахтах, но это уже другая история). В этой ситуации дипломатическое и санкционное давление на Россию должно быть усилено.

И это уже задача не самих США и ЕС или Великобритании, но того самого "Коллективного Юга", включая Индию и Китай. Последний после Курской офензивы как-то притих, но наконец должен проснуться и начать что-то делать.

В то же время в Кремле хитро заявили о готовности изучить план победы Зеленского, когда он будет опубликован в официальных источниках информации.



А 21 сентября пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать во втором саммите мира, который Украина хочет провести этой осенью, назвав его "очередным проявлением мошенничества англосаксов и их украинских марионеток".

Кстати, китайско-бразильский "мирный план" с его тезисом об уважении суверенитета (то есть границ 1991 года), который президент Зеленский недавно назвал пророссийским, значительно реалистичнее того эрзаца, который предложили Вэнс и Трамп-младший.

Однако ни один из этих планов пока не является таким, что может быть реализован, потому что в Кремле до сих пор заседает психопат, который грезит Рюриком и древним Корсунем. Ради этого он готов закопать в землю еще сотню тысяч собственных подчиненных, а теперь еще и нацелился на украинские АЭС.

Обо всем этом непременно снова напомнит президент Украины во время своего выступления на Генассамблее ООН, и что-то подсказывает, что многим лидерам государств мира должно быть стыдно.

Эта ситуация возвращает к необходимости продолжения боевых действий с Россией и ведения войны на истощение, а союзники Украины, и прежде всего США, должны наконец определиться, хотят ли они победы Украины. Если да – то должны удвоить и утроить усилия, если же нет – видимо, уже время восстанавливать линии Зигфрида и Мажино и обустраивать их для защиты от общего врага, которого они не захотели остановить на Донбассе и погнать на болота чужими руками. А именно туда заведет "план Б", если мир решит оставить Украину один на один.