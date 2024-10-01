Будет несколько этапов: у Зеленского объяснили украинский План победы

Президент Владимир Зеленский представил План победы нашей страны во время визита в США. Он содержит несколько элементов принуждения России, которые существенно повлияют на войну.

Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что важным следующим этапом после представления Плана победы США является его обсуждение на "Рамштайн". После этого украинцы смогут узнать детали.

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Украинский План победы

По словам советника главы Офиса Президента, в плане есть ключевые моменты, которые существенно повлияют на ход событий в войне. Говорится об инструментах военного принуждения России, а также видах оружия, которое нужно Украине в определенном количестве для победы.

К элементу политического принуждения входит конструкция глобальной безопасности, которая должна быть написана и проговорена. Например, туда входит суверенное право Украины быть членом НАТО, что должно быть зафиксировано как факт. Кроме того, в плане есть элементы экономического давления.

Это все мы в общих чертах знаем. Публичные детали мы еще обсудим после двух этапов,

– отметил Подоляк.

Советник Офиса Президента отметил, что первый этап Зеленский уже выполнил – он активно отмодерировал все, что касается Плана победы на площадках в США, поскольку они являются ключевым партнером нашей страны. Основную массу милитарной и финансовой составляющей поставляет нам именно эта страна.

Заметьте! Администрация Джо Байдена тщательно изучает План победы Украины, представленный Владимиром Зеленским. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил приверженность администрации Байдена успеху Украины в противостоянии российской агрессии.

Второй этап – обсуждение Плана победы в широком кругу украинских партнеров в рамках "Рамштайн". Стоит отметить, что следующий его формат будет немного изменен, ведь встреча будет на уровне руководителей государств, а не на уровне министров обороны стран.

Тогда мы примем не только определенные военные решения, а можно будет принять и важные политические решения, которые повлияют на ход событий по линии фронта. Уже после этого будет дополнительное информирование общества, прежде всего украинского,

– отметил Подоляк.

Он также пояснил, что уже и сейчас понятно, какую конструкцию предлагает Украина, которая основана на конкретной логике процесса. С одной стороны, президент Украины активирует Формулу мира, говоря, что мы готовы к переговорному процессу. С другой стороны, мы готовы к этому только на основании международного права.

Мы знаем, что Россия, пока она настолько неадекватна, насколько мы ее видим, добровольно приходить на переговоры и соглашаться на абсолютно справедливые требования не будет. Поэтому нужно принуждение, коим и является План победы,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

Подоляк добавил, что эти элементы принуждения построены на конкретной юридической инфраструктуре и фактологическом анализе того, что мы видим в этой войне. Как только война переходит на территорию России, то страна-агрессор существенно меняет свое восприятие и меняются социальные настроения россиян.