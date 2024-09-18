Украина полностью подготовила план победы, – Зеленский

Долгое время Украина вела работу над подготовкой плана победы. Вечером 18 сентября стало известно, что он полностью готов.

Об этом в своем обращении сообщил Владимир Зеленский. Заметим, что уже в ближайшее время президент Украины представит план победы Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу.

Смотрите также Минск-3, или Еще одна ловушка: что известно о "мирном плане" Шольца и как реагируют Украина и Россия

Что известно о плане победы Украины

И сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш План победы – все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь – решимость реализовать решимость реализовать,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что нет никакой альтернативы миру. Также президент заверил, что в плане победы нет места для замораживания войны или каких-то других "манипуляций", которые перенесли бы российскую агрессию на некоторое время.

"Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит – всей Европы. Именно ради этого работаем", – отметил президент.

Напомним, что в интервью для CNN Зеленский рассказал, что основные пункты плана победы будут включать: обеспечение безопасности, геополитическое место Украины, сильную военную поддержку, право свободно решать, как использовать предоставленное оружие, экономическую поддержку. Президент добавил, что Байден и его команда смогут добавить в него собственные пункты.