"Крючок" сработал: что привлекло Трампа в Плане победы Зеленского

Джозеф Байден и его команда достаточно скептически отреагировали на План победы Владимира Зеленского, а вот Дональда Трампа в нем кое-что заинтересовало. План победы, вероятно, писался именно для него.

Так, его привлекли аж два пункта, которые есть в интересах для США, что и важно для Трампа. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что Украина активно будет работать над реализацией Плана, когда будущий президент займет кресло в Белом доме.

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Что заинтересовало Трампа в Плане победы Зеленского

Главный консультант отметил, что когда появился План победы, многие говорили, что его писали именно для Трампа. Его заинтересовали два пункта – доступ западных партнеров к украинским природным ресурсам и замену американских войск в Европе украинскими.

Целевой аудиторией, по моему мнению, был именно Трамп. Поэтому логично, что эту "наживку", которая содержится в Плане победы, а именно эти два пункта, Трамп "заглотил". Сейчас это создает для Украины возможности реализовывать План победы,

– подчеркнул Ус.

Конечно, что наша страна благодарна администрации Байдена, которая поддержала нас от начала полномасштабного вторжения и надеется, что обещанные 6 миллиардов долларов до января 2025 года нам предоставят. Уже после того, как Трамп официально станет президентом, начнется активная работа с украинской стороны по реализации Плана победы.

Интересно! Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной заметил, что пункт о замене американских военных в Европе украинскими особенно понравился Трампу. Он не имеет желания тратить средства на безопасность Европы, каждый солдат США в такой миссии стоит очень дорого.

Главный консультант объяснил, что те политики в США, которые не голосовали за поддержку Украины не были антиукраинскими, а просто хотели больше внимания относительно внутренних вопросов Соединенных Штатов, например борьбы с мигрантами. Однако нужно, чтобы на эту проблему обратили внимание и политики других стран и ввели более жесткие правила в отношении мигрантов.

Что касается поддержки Украины – это борьба с теми, кто хочет бороться за США. Это также является интересом США, чтобы наша страна победила тех, кто в перспективе хочет победить Соединенные Штаты,

– отметил Ус.

Напомним, что Трамп во время своей избирательной кампании часто делал громкие заявления о собственном "мирном плане", который посадит страны за стол переговоров. План может предусматривать создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет в обмен на оружие от США.