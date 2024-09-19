Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис еще четко не представила свое видение войны в Украине. Это нужно исправлять.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что президент Владимир Зеленский продвигает план победы Украины. В сентябре его должны представить Джо Байдену.

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Почему Харрис пока молчит

Как отметил Пионтковский, Камала Харрис поддерживает Украину, но пока она конкретно не озвучила свои взгляды относительно победы Украины. Есть понимание, почему именно так происходит. Но эта ситуация должна измениться.

Харрис находится в двойном состоянии. Тут есть влияние Байдена. Она пока что его Байдена. Но Харрис должна понимать, что не может оставлять у себя за спиной Байдена, сторонники которого манипулируют им. Эта ситуация не может продолжаться вечно. Она должна измениться,

– сказал Пионтковский.

По его мнению, вполне вероятно, что Харрис поддержит план победы Украины. А в целом дискурс о войне в Украине существенно изменился в лучшую сторону после начала операции ВСУ в Курской области.

Обратите внимание! Пока неизвестно, о чем именно идет речь в плане победы Украины. Владимир Зеленский заявил, что он состоит из нескольких пунктов, четыре из которых – основные. Там упомянуто о безопасности, геополитическое место Украины, военной и экономической поддержке.

Кстати, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в США уже ознакомились с планом Зеленского. Она считает его таким, который может сработать.