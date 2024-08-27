В нем спрятано и что-то секретное, – политолог о плане победы Украины для США

Президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость" заявил, что уже готов план победы Украины, который охватывает разные направления. В сентябре украинский лидер собирается представить его президенту США Джо Байдену.

Зеленский озвучил 4 пункта плана победы Украины. В эфире 24 Канала политолог Николай Давидюк сказал, сколько на самом деле направлений может включать этот план.

Важно Зеленский о Курской операции, F-16 и Татарова: главное с пресс-конференции президента 27 августа

Есть еще какие-то условия

Как отметил политолог, обычно подобные планы состоят из 3, 5, 7 и 10 пунктов. Это базовые цифры, которые всегда используются в различных символических соглашениях, планах, меморандумах.

Поэтому если сказано 4, то вероятнее всего их или 5, или 7. Есть еще какие-то дополнительные условия, потому что 4 пункта быть не может. В нем спрятано и что-то секретное, что поедет с Зеленским в Вашингтон,

– сказал Давидюк.

По его мнению, заявление Зеленского о его поездке, в частности с проектом победы, как раз лежит в том, что сейчас в Вашингтоне много обсуждают завершение войны. Кроме того, республиканцы критикуют Байдена за то, что якобы нет плана победы.

Мы же должны какой-то подарок Байдену сделать. Человек отработал срок, что-то надо и от нас подарить, вот мы можем подарить ему победу,

– добавил политолог.

Также Зеленский передаст план кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Отметим, что одно из направлений плана победы это Курщина. Второй – стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье направление – мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое направление – экономическое.