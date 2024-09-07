Зеленский рассказал, что будет в "Плане победы" Украины

Владимир Зеленский высказался относительно "Плана победы" Украины в войне. По словам главы государства, там будет размещено четкое видение нашего государства мира.

Кроме того, там также будут отмечены рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина. Об этом президент Украины сообщил во время сессии 50-го международного форума "Амброзетти" в Италии, передает 24 Канал.

К теме Он убийца, – Зеленский объяснил, при каких условиях будут переговоры с Путиным

Какими деталями поделился Зеленский относительно "Плана победы"

Украинский лидер подчеркнул, что, чтобы Путин захотел мира, то он должен быть слабее, а Украина наоборот – сильнее. Для этого, как отметил Зеленский, и разработали план, который представят президенту США Джо Байдену.

Нам нужен план. Я покажу Президенту Байдену, нашим партнерам из "Большой семерки", как мы видим мир, и что именно надавит на Путина, чтобы он остановил войну,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский также обратил внимание, что Украина и мировое сообщество имеет дело с убийцей Путиным. Поэтому в этом контексте не стоит забывать о международном праве.

"Мы вместе с нашими партнерами должны опираться на Устав ООН, на международное право. Потому что все понимают: он (Путин – 24 Канал) лжец и его слово ничего не стоит. Вот почему это не только о переговорах, это – о правилах, над которыми мы должны работать", – сказал украинский глава.

К слову, Владимир Зеленский предостерег, что Украина не вернется к формату Минских договоренностей, назвав их ловушкой для нашего государства. Ведь в результате это приведет к замороженному конфликту, что даст агрессору возможности подготовиться к следующей еще более масштабной войне.