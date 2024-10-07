Зеленский анонсировал раскрытие пунктов Плана победы украинцам

План победы Украины должен быть понятным для каждого из украинцев. В конце концов документ скоро раскроют для всех граждан нашего государства.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения. Сейчас этот документ уже видели представители власти в Соединенных Штатах Америки.

Смотрите также Видим ряд продуктивных шагов, – Госдеп о Плане победы Украины

Что сказал Зеленский о представлении Плана мира украинцам

Владимир Зеленский отметил важность понимания взглядов всех международных партнеров Украины для усиления Плана победы страны. Он заявил, что как только это понимание будет достигнуто, документ будет обнародован.

Важно, что перспектива в целом должна быть понятной для каждого в нашей стране. Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также – с совместными шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению,

– рассказал президент.

Кроме этого, глава государства подтвердил, что ждет отчет от украинской команды в Вашингтоне, работающей над конкретизацией Плана победы.

К слову, Владимир Зеленский также заявлял, что План победы не означает отказ Украины от Саммита мира. По словам президента, План победы должен заставить Россию дипломатически завершить войну, а также способствует сильной позиции нашего государства, а не нивелирует все наработки саммита.