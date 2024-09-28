США тщательно изучают план победы Зеленского: Вашингтон при необходимости рассмотрит "дополнительные действия"

Администрация американского президента Джо Байдена "тщательно изучает" украинский план победы, который им на днях представил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом, как псообщает "Голос Америки", на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подтвердил приверженность администрации Байдена "успеху Украины" в противостоянии российской агрессии.

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Блинкен сделал заявление о плане победы Украины

Энтони Блинкен отметил, что лидер Белого дома Джо Байден "очень четко заявил, что он предан успеху Украины". Также американский чиновник отметил, что тех денег, которые Вашингтон выделил на военную поддержку Украины, хватит до конца каденции действующего лидера США.

Отвечая на вопрос о том, получил ли Киев, или получит в будущем разрешение на использование западного оружия для нанесения ударов по военным объектам вглубь России, Блинкен ответил, что администрация и партнеры Украины теперь изучают подробности этого плана.

По его словам, Вашингтон рассмотрит при необходимости "дополнительные действия", чтобы помочь украинцам достичь победы.

Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы сделать, если нужно, дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха,

– добавил госсекретарь США.

Напомним, СМИ писали, что в администрации президента США Джо Байдена не удовлетворены тем, что мирный план победы Зеленского не имеет всеобъемлющей стратегии. Западные чиновники отметили, что видение Киева вместо этого сосредоточено на вооружении и ослаблении ограничений на ракеты большой дальности.