Полковник запаса ВСУ назвал наиболее реалистичный пункт Плана победы Зеленского

План победы Украины содержит 5 пунктов и 3 засекреченных приложения. Именно один из основных пунктов является наиболее реалистичным, он касается оружия.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник, отметив, что Украина достигнет мира только через силу. Наша страна имеет большой военно-промышленный потенциал, который можно развивать.

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Наиболее реалистичный пункт Плана победы Зеленского

Вторым пунктом Плана победы Зеленского касается укрепления обороны. Он включает перечень оружия, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и снятие ограничения на использование западного оружия для ударов по России. По словам полковника запаса ВСУ, именно этот пункт является наиболее реалистичным.

"Оружие, оружие и еще раз оружие. Буду цитировать Уинстона Черчилля – "Наша цель – мир, но путь к нему лежит через силу". Также есть хорошая латинская поговорка, где говорится, что если ты хочешь мира, готовься к войне", – подчеркнул Черник.

Заметьте! Владимир Зеленский рассказал, что уже неоднократно слышал, что пункты Плана победы являются нереалистичными. Он подчеркнул важность единства украинцев и поддержки партнеров для победы.

Он рассказал, что Украина после распада Советского Союза унаследовала колоссально большой военно-промышленный потенциал. Даже по состоянию на 2013 год, еще до начала войны, наша страна входила в десятку экспортеров оружия.

Более того, благодаря заключению целого ряда самых разнообразных военных контрактов с ведущими производителями оружия Украина имеет как наращивать собственный ракетный щит и производить баллистические ракеты. Речь идет о немецкой компании Rheinmetall, британской компании BAE Systems и американских компаниях Lockheed Martin и General Dynamics.

Для примера, две ракеты "Нептун" уже потопили крейсер "Москва", что стало историческим событием.

Здесь, забегу вперед, и есть элемент нашего стратегического неядерного сдерживания – это как раз большой ракетный щит. Конечно, есть проблемы с топливом, но не сомневаюсь, что цепочки уже выведены. Есть проблематика с порохом, но это общемировая проблема,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Черник добавил, что если правильно подойти ко всем этим процессам, Украина может превратиться в большой военный хаб. По его мнению, в будущем украинский промышленный комплекс, не только военный, – это оружие, сельское хозяйство и IT.

Напомним, другие пункты Плана победы касаются приглашения Украины в НАТО, развития стратегически-экономического потенциала и послевоенных мер для обеспечения безопасности.