Командир рассказал, чего ожидают военные от Плана победы Зеленского

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский публично представит План победы в Верховной Раде. Военный рассказал, что на фронте не только не думают, но и не имеют никаких ожиданий относительно документа.

Такое мнение 24 Каналу высказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш. Однако, по его словам, если План победы поможет защитить Украину, они будут положительно относиться к нему.

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Какие ожидания у военных от Плана победы

Командир экипажа БпЛА "Кара небесная" отметил, что главная задача военных – защищать Украину и ликвидировать врага. Поэтому защитники не думают о План победы Зеленского, но есть нюанс.

Мы не только не думаем об этом. Мы не имеем никаких ожиданий. Наша задача – выполнять воинский долг, защищать нашу страну и уничтожать врагов,

– подчеркнул Андрей Отченаш.

"Если любой из планов или идей будет помогать нам защищать наше государство, конечно, что будем благосклонно и положительно к нему относиться", – заметил он.

Отметим! В ОП рассказали, что План победы содержит 4 составляющие, которые, в частности, касаются военной и экономической поддержки Украины.

Военный добавил, что самое важное и самое основное – максимальный коэффициент полезности для Сил обороны Украины.

К слову, накануне Зеленский провел дипломатическое турне, в котором представил партнерам План победы Украины. Официально все пункты плана не раскрывались. Однако, по словам президента, первым пунктом Плана победы является приглашение Украины в НАТО.