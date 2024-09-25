Список пожеланий: как на Западе отреагировали на план победы Зеленского

Украина пока официально не обнародовала план победы Владимира Зеленского. Однако в Bloomberg, со ссылкой на анонимные источники, пишут, что украинские партнеры воспринимают этот план достаточно скептически.

Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что западные СМИ считают переговорные позиции Украины, в частности пункты плана победы, "непробиваемыми", а списком желаний. Это связано с сомнениями, действительно ли то, что предлагает президент Украины изменит ситуацию на поле боя.

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Позиция США

По мнению Андрея Вигиринского, в США опасаются повысить риски для личной безопасности. То есть не привести к эскалации, которая может втянуть Соединенные Штаты Америки в войну.

Он предположил, что в плане Зеленского есть 2 пункта, о которых упоминала украинская власть. Первое – говорится о операции Сил обороны в Курской области, чтобы партнеры Украины оказали достаточную поддержку для сохранения сильных позиций там. Второе – приглашение в НАТО.

Если эти два из пяти пунктов являются теми частями плана, который должен привести к победе, то, вероятно, он не будет согласован,

– высказался политолог.

Вигиринский объяснил, что от Джо Байдена не зависит приглашение Украины в НАТО, ведь это решение должны принимать все члены Альянса.

Переговоры с Россией

Политолог отметил, что все представители российской власти неоднократно заявляли, что Россия не будет участвовать в переговорах, где основой является документ, который разрабатывался без нее.

Все участники первого Саммита мира говорили, что следующий саммит должен состояться с учетом позиций России. В этих условиях мы рискуем остаться в той ситуации, при которой наша позиция является неизменной, но и не реализуется,

– сказал он.

Андрей Вигиринский добавил, что Украина может столкнуться с ситуацией, когда вопрос переговоров о прекращении войны возьмут на себя страны Запада. Представители ЕС могут начать диалог с Россией о безопасности Евразии, где только одним из элементов будет российско-украинская война.