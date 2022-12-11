Было бы странно, если бы его не готовили – Каспаров о плане эвакуации Кремля в Венесуэлу
Путинский режим работает над проектом под условным названием "Ноев ковчег". Глава Кремля и его окружение вероятно воспользуются этим планом, когда Россия потерпит поражение в войне против Украины и в стране-агрессоре произойдет государственный переворот.
Владимир Путин и его окружение рассматривают несколько стран, куда они планируют бежать: Венесуэла, Китай или Аргентина. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.
Обратите внимание Будет сигналом всем будущим агрессорам: какое наказание США готовят для России
Готовиться надо
По его словам, к этим слухам следует относиться серьезно.
Было бы странно, если бы люди, укравшие много миллиардов долларов, не позаботились о том, где их спрятать и куда бежать, если власть падет. Они понимают, что такое тоже может случиться. Пока бежать не надо, но готовиться к этому – надо,
– подчеркнул он.
Каспаров рассказал, будет ли у Путина и его окружения шанс спрятаться где-нибудь в мире: смотрите видео
Продадут все
Однако Каспаров считает, что сложно представить, как и где можно спрятаться в современном мире.
С момента краха путинского режима все договоренности, заключенные до того, обнулятся. Его выдаст даже диктаторская страна, потому что ее руководству предложат что-то в обмен на Путина и его окружение. Проигравшие даже с такими деньгами никому не нужны,
– подчеркнул оппозиционер.
По его мнению, возможно, кто-то из мелких российских чиновников скроется, но главным фигурантам сбежать не удастся даже в Центральноафриканскую Республику.
"Возможно, в Северную Корею, хотя Ким Чен Ын их также продаст. Продадут все, потому что будет запрос международного сообщества, чтобы их вернуть и отдать справедливому суду", - подчеркнул Гарри Каспаров.
Дальнейшая судьба Владимира Путина
- По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, как только в Кремле возникнет ощущение поражения и что пора бежать, окружение президента страны-агрессора начнет уничтожать друг друга, как пауки в банке. Российский оппозиционер не исключает сценария бегства Владимира Путина. Он считает, что это может оказаться реальностью после поражения в войне.
- Издание Bloomberg считает, что вряд ли Путина удастся сбросить в ближайшее время, но последующие военные поражения русской армии будут только загонять диктатора в тупик. Это все еще может повлечь за собой непредсказуемые действия с его стороны, что следует помнить Западу, но нужно также прекратить этого бояться.
- Американское издание Politico назвало Владимира Путина "неудачником года". Российский диктатор стал лузером не только на международном уровне, но и в самой России. По мнению эксперта "Украинского института будущего" Ивана Ступака, положение Путина внутри страны-агрессора становится все хуже. Среди политических элит нарастает недовольство диктатором, ведь он становится большим препятствием даже для своего ближайшего окружения.