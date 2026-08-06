Федоров рассказал, что лично передал Хмаре план развития оборонного направления

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что после смены руководства лично передал Евгению Хмаре свой план развития оборонного направления и ведения войны. По его словам, документ содержит не только общую стратегию, но и подробный алгоритм ее реализации.

Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью Сергею Стерненко.

Что известно о плане, который Федоров передал новому главе Минобороны?

По словам Федорова, он хотел не просто передать документ, а подробно объяснить его логику и принципы реализации.

Это первое, что я сделал. Я показал ему лично, чтобы с эмоцией, с душой все подробно рассказать, объяснил логику, как эта логика затем в плане войны декомпозируется на закупки, декомпозируется на разработки,

– сказал он.

По словам экс-министра, стратегия не ограничивается общими целями, а содержит пошаговый механизм реализации каждого направления. Речь идет о конкретных задачах, сроках и необходимых ресурсах для развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

Документ детализирует реализацию военной стратегии до уровня отдельных проектов. Среди ключевых направлений – производство дешевых ракет, развитие цепочек поставок, сотрудничество с производителями, заключение контрактов, поиск финансирования и координация большого количества оборонных программ.

Если вникаешь в детали, то понимаешь, что к концу осени тебе нужно изготовить дешевые ракеты, их нужно как минимум столько-то. Для этого нужно разобраться с цепочкой поставок, с производителями, подписать контракты, найти деньги… Это декомпозиция на сотни проектов,

– сказал он.

По словам Федорова, именно такая детализация позволяет преобразовать общий план войны в конкретные управленческие решения и производственные процессы.

Во время интервью бывший министр также подчеркнул, что сейчас для государства важно как можно быстрее завершить процесс назначения полноценного министра обороны, чтобы ведомство работало без задержек.

"Нужно назначить министра обороны, чтобы страна продолжала работать. Когда мы пройдем эту дату, я буду дальше рассказывать о своем пути, о том, что мы будем делать. У меня есть варианты B, C, D. Важно работать на нашу победу, реализовать план, о котором мы сегодня говорили", – отметил Федоров.

Стоит отметить, что еще ранее Федоров представил концепцию AIR-LAND-ECONOMY, которая предусматривает три ключевых направления: защита украинского неба, сдерживание российского наступления на фронте и системное поражение экономического потенциала страны-агрессора. По его словам, именно эти принципы легли в основу плана, переданного новому руководству Министерства обороны.