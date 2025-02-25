У президента Трампа есть план, – Дуда о завершении войны в Украине

В субботу, 22 февраля, президент Польши встретился с Дональдом Трампом в США. Кроме присутствия американских военных на территории Польши, лидеры говорили и о завершении войны в Украине частным образом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на канцелярию Анджея Дуды. Он отметил, что доволен результатами переговоров.

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Какие детали рассказал Дуда

Трампу удалось заверить коллегу в своем стремлении завершить войну как можно быстрее, и что единственный способ это сделать – "разговор с Путиным".

Путин не может игнорировать то, что говорит ему Дональд Трамп, потому что он вызывает у него уважение; потенциал США намного больше, чем у России. Я убежден, что у президента Трампа есть план,

– заявил Дуда.

Кроме того, он уверен, что Украина не "переживет эту войну" без американской помощи. А поскольку Путина не интересуют потери среди российских военных, "эту войну надо как-то закончить".

Напомним, польского президента раскритиковали за "унизительную" 10-минутную встречу с Трампом вблизи Вашингтона. В кулуарах Конференции консервативного политического действия (CPAC) Дуда якобы ожидал самого разговора дольше, чем он длился.