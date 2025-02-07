В МИД Украины рассказали, презентуют ли мирный план Трампа в Мюнхене

Так называемый мирный план Дональда Трампа по завершению войны в Украине еще разрабатывается. Презентовать его в полном объеме в ближайшее время не смогут, но уже на Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля будут говорить о параметрах мира.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает 24 Канал. Ранее сообщалось, что на конференции спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог презентует мирный план, но для его разработки нужно время.

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Мирного плана Трампа еще нет

Георгий Тихий сказал, что Кит Келлог лично опроверг заявления СМИ о представлении плана Трампа по завершению войны. Спикер добавил, что вина за распространение ложной информации лежит не на медиа, а на источниках, которые сообщают им информацию.

Как отметил Тихий, такие сообщения об уже готовом "мирном плане" распространяют США или Европа, а россияне. Однако правда в том, что Украина действительно начинает сотрудничать с США в направлении завершения полномасштабной войны.

Будут контакты с Китом Келлогом, с Волцом, с другими представителями на разных уровнях администрации США, во время них те вещи, о которых вы спрашиваете, будут определяться. Есть ли по состоянию на сейчас какой-то завершенный план? Нет, из нашего понимания, такого плана. Есть определенные параметры, есть работы, есть разработка,

– сказал Георгий Тихий.

Поэтому и о результатах такой работы и подготовки мирного плана говорить еще рано. Часть параметров справедливого мира будет согласовываться во время встреч с представителя США, в том числе и на Мюнхенской конференции. По словам представителя МИД, во время мероприятия Украина сможет на самом высоком уровне донести свою позицию по окончанию войны.

К слову, на конференции Кит Келлог будет общаться с европейскими лидерами, чтобы потом на основе этих данных разработать финальную стратегию окончания войны.

На конференцию также поедет украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским. Украинские чиновники представят позицию нашей страны по прекращению войны и обсудят с партнерами гарантии безопасности для предотвращения повторной агрессии со стороны России.