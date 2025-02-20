План Трампа по Украине "близок к капитуляции" перед Путиным, – экс-советник президента США

Бывший советник Трампа по национальной безопасности предупреждает – план Трампа по прекращению войны в Украине "очень близок к капитуляции" перед целями российского диктатора. Поспешное соглашение может стать путем к выходу США из НАТО.

Об этом Джон Болтон рассказал для Politico, передает 24 Канал. Он работал советником при первой каденции Трампа в течение 17 месяцев с 2018 по 2019 год, прежде чем уйти из-за разногласий во внешней политике.

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Почему Болтон против миротворцев

Политик заявил, что европейские лидеры, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, рискуют принять неправильное решение, согласившись с соглашением между Трампом и Путиным. Болтон также критикует идею миротворческого контингента в Украине.

Опыт ООН показал, что как только вы разворачиваете миротворческие силы, они могут стать постоянной частью ландшафта, и в этом случае привести к де-факто разделу Украины, который может стать де-юре впоследствии,

– сказал Болтон.

Он указывает на отсутствие дискуссий среди европейцев о роли возможных миротворцев – речь идет о разрешении применения силы или "размахивание руками перед нарушителями".

Поэтому бывший советник Трампа считает, что Европе лучше поддержать Украину, пополняя запасы оружия и оказывая поддержку, а не фокусироваться на планировании будущих сценариев, согласованных между Трампом и Путиным.

К слову, на экстренном саммите в Париже 17 февраля страны ЕС не договорились об отправке миротворцев в Украину. "Относительно миротворцев – это преждевременная дискуссия, хотя и необходима. Мы не должны сосредотачиваться на этом сейчас", – сообщают анонимные источники.