Путина это не устроит, – республиканец заинтриговал вероятным планом Трампа

Избранный американский президент Дональд Трамп может предложить замораживание войны в Украине, при котором Россия не будет решать судьбу украинских территорий. Очевидно, что диктатору Владимиру Путину это не понравится и он продолжит настаивать на своем.

Однако Трамп не пойдет на уступки, поэтому у него есть другой план. Предложив что-то главе Кремля, он не будет ждать его предполагаемого ответа, а сразу начнет масштабно поставлять оружие в Украину, чтобы она победила. Такое мнение 24 Каналу высказал общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

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Что может содержать план Трампа

По словам республиканца, новоизбранный президент США Дональд Трамп готовит план по войне в Украине. Согласно ему, он предложит заморозку боевых действий и скажет Путину: "Про остальные территории Украины забудь. Вот это хотел, то пока получил. Дальше же мы будем решать, что делать с ними".

Путина это не устроит. Он будет продолжать настаивать, мол, "никакой милитаризации Украины, никакого вступления в НАТО". Это же плевок в лицо Трампу. Вы думаете, он скажет: "Ты хочешь это? Нет проблем. Вот тебе еще". Не будет такого, это же унижение. До этого не дойдет никогда,

– объяснил Борис Пинкус.

Именно поэтому у Трампа есть другой план. Он предложит что-то Владимиру Путину, не дождавшись его ответа, потому что знает его заранее, начнет вагонами отправлять в Украину оружие, которое приведет ее к победе.

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Уже и Дания и Нидерланды подтверждают, что в Украину в ближайшее время должны прибыть обещанные истребители F-16. При президентстве Трампа, по мнению Пинкуса, стоит также ожидать, что украинские военные получат ракеты Tomahawk и много другого вооружения, о котором не будут сообщать на публику.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, вторая партия истребителей F-16 от Дании уже прибыли в Украину. Всего страна обещала предоставить 19 истребителей.