Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что такая стратегия должна быть в определенной степени публичной, ведь предусматривает привлечение всех ресурсов общества.

Есть ли у Украины реальный план на длительную войну?

Важно! Офис президента опроверг утверждение о том, что Зеленский приказал готовиться к трехлетней войне. В материале The Wall Street Journal не было упоминаний об обсуждении с советниками соответствующего плана.

Любое государство в состоянии войны должно иметь планы на разные временные горизонты с оптимистическими, пессимистическими и оптимальными сценариями. Украина не является исключением, и наличие таких планов является абсолютно нормальной и необходимой практикой.

Проблема Украины не в отсутствии планов, а в том, что их уже неоднократно громко презентовали – в том числе и Зеленский – после чего они бесследно исчезали. Новый план должен касаться внутренней и внешней устойчивости страны и способности противостоять российской агрессии.

Эта дискуссия должна быть в определенной степени публичной, ведь план предусматривает привлечение всех ресурсов общества. Невозможно разработать полноценную стратегию, не общаясь с обществом и не понимая реального положения вещей – в частности по мобилизации и других ключевых вопросов,

– сказал Рейтерович.

Западные страны разрабатывают различные сценарии продолжительности войны, однако ключевой вопрос в готовности реально поддерживать Украину финансово, военно-технически и политически все это время. Отдельным вопросом остаются гарантии безопасности, в частности возможное присутствие иностранных войск партнеров на территории Украины.

Если существует реальная вероятность длительной войны, президент должен публично говорить об этом с украинцами – честно объяснять, что их ждет и куда движется страна.

Президент должен показывать личный пример – как в пределах своих полномочий, так и через свое окружение и родственные связи. Это сейчас очень важно, ведь именно в этом контексте поступает много замечаний от общества. Коммуникация в последнее время улучшилась, но ряд болезненных вопросов все еще требует честных публичных ответов,

– подчеркнул Рейтерович.

Что известно о потенциальном наступлении россиян весной?