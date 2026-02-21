Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що така стратегія має бути певною мірою публічною, адже передбачає залучення всіх ресурсів суспільства.

Дивіться також: Найскладніші битви розгортатимуться з весни 2026 року, – командир "Ахіллеса"

Чи має Україна реальний план на тривалу війну?

Важливо! Офіс президента спростував твердження про те, що Зеленський наказав готуватися до трирічної війни. У матеріалі The Wall Street Journal не було згадок про обговорення з радниками відповідного плану.

Будь-яка держава у стані війни повинна мати плани на різні часові горизонти з оптимістичними, песимістичними та оптимальними сценаріями. Україна не є винятком, і наявність таких планів є абсолютно нормальною і необхідною практикою.

Проблема України не у відсутності планів, а в тому, що їх вже неодноразово гучно презентували – зокрема і Зеленський – після чого вони безслідно зникали. Новий план має стосуватися внутрішньої та зовнішньої стійкості країни та здатності протистояти російській агресії.

Ця дискусія має бути певною мірою публічною, адже план передбачає залучення всіх ресурсів суспільства. Неможливо розробити повноцінну стратегію, не спілкуючись із суспільством і не розуміючи реального стану речей – зокрема щодо мобілізації та інших ключових питань,

– сказав Рейтерович.

Західні країни розробляють різні сценарії тривалості війни, однак ключове питання в готовності реально підтримувати Україну фінансово, військово-технічно та політично весь цей час. Окремим питанням залишаються гарантії безпеки, зокрема можлива присутність іноземних військ партнерів на території України.

Якщо існує реальна ймовірність тривалої війни, президент повинен публічно говорити про це з українцями – чесно пояснювати, що на них чекає і куди рухається країна.

Президент має показувати особистий приклад – як у межах своїх повноважень, так і через своє оточення та родинні зв'язки. Це зараз дуже важливо, адже саме в цьому контексті надходить багато зауважень від суспільства. Комунікація останнім часом покращилася, але низка болючих питань все ще потребує чесних публічних відповідей,

– наголосив Рейтерович.

Що відомо про потенційний наступ росіян на весні?