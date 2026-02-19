Журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке розповів 24 Каналу, що говорив про це з українським військовим, який перебуває у районі Покровська. Він сказав, що росіяни готують наступ.

Чи реальна загроза наступу Росії навесні?

Юліан Рьопке підкреслив, що росіяни постійно здійснюють наступ на українські позиції.

Ми бачимо, що все більше військових із Покровська та Мирнограда атакують в напрямку Білецького, Родинського та Добропілля. Вони для цього використовують багато бійців та техніки,

– зазначив аналітик видання BILD.

Українські військові бачать все, що робить противник, проте у Силах оборони сумніваються, що росіянам вдасться прорвати лінію оборони.

Яка ситуація на Донеччині: карта

Головна причина в тому, що наші захисники знають про плани окупантів, куди вони рухаються та мають можливість зупиняти їхні механізовані штурми. Це вдається робити завдяки безпілотникам.

Це означає, що росіянам доведеться йти піхотою, а вона дуже повільно і вразлива до артилерії, мінометів та дронів,

– сказав Юліан Рьопке.

Він підкреслив, що в українському війську стверджують, що росіяни зараз втрачають більше особового складу, ніж можуть мобілізувати. Мовиться про понад 30 тисяч втрат – поранених та вбитих. Саме через це противнику буде складно вести наступ, до якого він готується.

Важливо! Росія продовжує стягувати війська на східному та південному напрямках, готуючись до можливого наступу навесні 2026 року. За словами військовослужбовця Олександра Мусієнка, ворог посилює штурмові дії й авіаційну підтримку, намагаючись дестабілізувати українські позиції, проте Сили оборони контролюють ситуацію й намагаються зірвати постачання та підкріплення противника. Ключове завдання українських військових зараз – стримати темп наступу та зберегти стійкість оборони на Донеччині.

Попри все, за словами аналітика видання BILD, росіяни намагаються вести наступ на різних напрямках і їм це вдається. Але українські військові на передовій впевнені, що можуть ефективно протидіяти таким зусиллям росіян.

Що очікувати від можливого наступу Росії навесні 2026 року?