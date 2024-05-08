О чем свидетельствуют российские планы покушения на Зеленского: в Госдепе дали ответ
В Государственном департаменте Соединенных Штатов высказались относительно российских планов совершить покушение на президента Украины и других высокопоставленных чиновников до "инаугурации" Путина. Там объяснили, о чем свидетельствуют такие действия.
Напомним, СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, которые готовили убийство Владимира Зеленского. Также они готовили покушения на Василия Малюка, Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников.
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Что говорят в Госдепе
Разоблаченная информация о планах российских спецслужб совершить покушение на президента Украины, а также и других высокопоставленных чиновников до инаугурации Владимира Путина свидетельствуют об аморальности кремлевского режима.
Так высказался во вторник в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, о чем сообщил корреспондент Укринформа.
Очевидно, что это лишь говорит об аморальности, которую мы видим со стороны режима Путина с начала этого конфликта,
– заявил представитель внешнеполитического ведомства.
В то же время он подчеркнул, что США находятся в тесном контакте с украинской стороной в этом вопросе.
ФСБ готовила убийство Зеленского: что известно
- Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы российской ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.
- Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила СБУ при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили 2 полковников УГО, которые "сливали" секретную информацию российской стороне.
- Так, враг активно разрабатывал планы по ликвидации президента Владимира Зеленского. Одной из задач агентурной сети российской спецслужбы был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить.
- Кроме Зеленского враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, руководителя ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников.