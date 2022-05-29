Планировали подрывы: как в Харькове взяли в плен двух представителей разведки России

На третий день полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты прорвались в Харьков. Двое представителей вражеской разведки были взяты в плен.

Их задача заключалась в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе и подорвать телебашни и башни связи. Об этом эксклюзивно сайту 24 канала рассказал начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев.

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Прорыв в Харьков

Один из первых контактов украинских защитников с оккупантами состоялся на улице Натальи Ужвий на Северной Салтовке Харькова. Однако Вооруженные Силы Украины сожгли российскую колонну, которая первой планировала зайти в город.

По словам Немичева, 28 февраля российские солдаты прорвались в город. Украинским бойцам удалось обезвредить их. Тогда спецподразделение Kraken взяло в плен двух представителей разведки России.

То есть, они прорвались, и у них был свой сектор ответственности. Эти ребята, которых мы взяли в плен, должны были взорвать телебашни и башни связи. У них ничего не вышло. Мы сожгли их технику и обезвредили. После этого прорывов в город Харьков больше не было,

– сказал защитник.

Константин Немичев / Фото Алины Туришин, 24 канал

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Обращаем внимание! 26 мая российские оккупанты снова обстреляли Харьков и окрестности. Под ударами оказались Киевский и Шевченковский районы, район Павлового Поля. В результате вражеских обстрелов несколько человек погибли, десятки ранены.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей области без необходимости не выходить на улицу и обязательно спускаться в укрытие, если раздается сигнал воздушной тревоги. Выходить из бомбоубежищ, пока не раздастся вторая сирена, извещающая об отбое воздушной тревоги, очень опасно!

Главные новости из Харькова

26 мая российские оккупанты обстреляли Харьков: есть много жертв и разрушений.

Стало известно, что российские захватчики били из "Пионов", дальность стрельбы которых составляет аж 47 километров.

Среди жертв – молодая семья: 5-месячный мальчик с отцом погибли сразу, а мать находится в больнице.

Россияне вводят дополнительные силы на севере Харьковской области, чтобы не пропустить украинские войска в сторону Волчанска.

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