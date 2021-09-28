Планируют "гала-ужин": "слугам народа" в Трускавце будут вручать партийный "Оскар"
Источник:24 канал
Вскоре "Слуга народа" проведет в Трускавце собрание с участием нардепов, представителей правительства и президента. Давид Арахамия раскрыл подробности предстоящего съезда – планируют вручать партийный "Оскар".
Об этом глава провластной фракции сообщил в эфире одного из телеканалов. По его словам, мероприятие должно начаться 1 октября.
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Давид Арахамия рассказал, что в тот же день "слуги народа" приступят к работе. Продлится она до позднего вечера и продолжится утром 2 октября.
Тогда же к народным депутатам присоединится президент Украины Владимир Зеленский. Закончится съезд в первой половине воскресенья, 3 октября.
Новый турборежим от "слуг"
Он напомнил, что "слуги" подошли к экватору своей каденции и намерены поговорить о выполнении предвыборных обещаний.
Я прогнозирую, что мы выйдем в какую-то концепцию нового турборежима,
– сказал нардеп.
Вручение партийного "Оскара"
Кроме этого, Давид Арахамия рассказал о развлекательной программе в Трускавце. Глава провластных фракций анонсировал вручения "партийного Оскара".
Мы планируем сделать церемонию награждения, условно "партийный Оскар" – за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией. Планируем такую "гала-вечер",
– подчеркнул он.
Народный депутат конце добавил, что в конце мероприятия "Слуги народа" планирует выступить в качестве ди-джея под псевдонимом David Braun.
К слову На собрание "слуг" в Трускавце позовут Венедиктову и Баканова
На заседание не пригласили Разумкова
- На съезд "Слуг народа" не пригласили главу Верховной Рады Разумкова.
- Корниенко отметил, что спикера не позвали, потому что "заседание – не свадьба".
- Разумков – первый номер избирательного списка президентской партии.