Ни Польша, ни США не планируют отправлять свои войска в Украину, – министры обороны
Представители администрации Дональда Трампа считают, что Европа должна заниматься вопросом размещения военного контингента на территории Украины. Однако Польша не намерена отправлять свои войска.
Об этом заявили министры обороны Польши и США во время совместной пресс-конференции в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.
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Может ли Запад отправить войска в Украину
Глава Пентагона отметил, что администрация Дональда Трампа стремится "положить конец конфликту и человеческим жертвам". По его словам, Вашингтон придерживается позиции, что урегулирование войны – это задача европейских стран, Украины и России, а американские войска не будут размещены на украинской территории.
Президент Трамп подчеркнул, что этот вопрос должны решать европейцы вместе с Украиной и Россией, и что американских солдат не будет на местах. Опять же, переговоры происходят. Президент имеет свободу действий. И то, что происходит на этих переговорах, является его прерогативой, потому что он является представителем американского народа на мировой арене,
– сказал Пит Гегсет.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что инициированные Дональдом Трампом переговоры являются лишь первым шагом, и пока неизвестно, каким будет завершение войны. В то же время Варшава не рассматривает возможность отправки своих военных в Украину, ведь с первого дня полномасштабного вторжения оказывает Киеву всестороннюю поддержку.
Вместо военного присутствия Польша планирует активнее развивать оборонное сотрудничество с Украиной через инвестиции в ее военно-промышленный комплекс.
Вместо того, чтобы отправлять наши войска в Украину, мы можем сделать другое – и, я думаю, мы сделаем это вместе в ближайшее время – отправить наши компании, совместные предприятия или партнерские компании в Украину. Компании будут инвестировать в оборонную промышленность, а также использовать различные возможности для повышения уровня безопасности Украины и восточного фланга НАТО, развивая эти перспективы,
– отметил Владислав Косиняк-Камыш.
К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина уже знает, какое количество миротворческого контингента должно быть размещено на ее территории. По его словам, эта цифра составляет 110 тысяч военных.