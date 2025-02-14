Про це заявили міністри оборони Польщі та США під час спільної пресконференції у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Чи може Захід відправити війська в Україну

Очільник Пентагону наголосив, що адміністрація Дональда Трампа прагне "покласти край конфлікту та людським жертвам". За його словами, Вашингтон дотримується позиції, що врегулювання війни – це завдання європейських країн, України та Росії, а американські війська не будуть розміщені на українській території.

Президент Трамп підкреслив, що це питання мають вирішувати європейці разом з Україною і Росією, і що американських солдатів не буде на місцях. Знову ж таки, переговори відбуваються. Президент має свободу дій. І те, що відбувається на цих переговорах, є його прерогативою, тому що він є представником американського народу на світовій арені,

– сказав Піт Гегсет.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш додав, що ініційовані Дональдом Трампом переговори є лише першим кроком, і поки невідомо, яким буде завершення війни. Водночас Варшава не розглядає можливість відправки своїх військових до України, адже з першого дня повномасштабного вторгнення надає Києву всебічну підтримку.

Замість військової присутності Польща планує активніше розвивати оборонне співробітництво з Україною через інвестиції в її військово-промисловий комплекс.

Замість того, щоб відправляти наші війська в Україну, ми можемо зробити інше – і, я думаю, ми зробимо це разом найближчим часом – відправити наші компанії, спільні підприємства або партнерські компанії в Україну. Компанії інвестуватимуть в оборонну промисловість, а також використовуватимуть різні можливості для підвищення рівня безпеки України та східного флангу НАТО, розвиваючи ці перспективи,

– зазначив Владислав Косіняк-Камиш.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна вже знає, яка кількість миротворчого контингенту має бути розміщена на її території. За його словами, ця цифра становить 110 тисяч військових.