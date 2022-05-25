Планируют жить навсегда: мобилизованные боевики завозят семьи в заброшенные дома на Запорожье

Российская "вторая армия мародеров" продолжает грабить украинские дома. Теперь боевики массово завозят семьи в заброшенные дома на Запорожье.

В частности, такие случаи уже зафиксировали в поселке Бильмак, расположенном неподалеку от Бердянска. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

Внимание В Бердянске, Мелитополе и других оккупированных городах россияне глушат связь

Так, в дома, которые вынужденно покинули местные жители, въехали мобилизованные боевики из временно оккупированных областей Донецкой и Луганской областей.

Рассмотрев обстановку, некоторые из них уже начали привозить туда свои семьи и говорить, что они планируют там постоянно жить.

– рассказал журналист.

Объясняют это тем, что в Бильмаке гораздо лучше, чем в подконтрольной России областях Донбасса и Луганщины.

Русификация городов

Более того, россияне продолжают публичные мероприятия по русификации захваченных территорий. Например, в городе Бердянск стояла традиционная надпись "Я люблю Бердянск". Захватчики быстро пригнали туда свою технику и удалили оттуда мягкий знак.

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25 мая российские захватчики выпустили 4 ракеты по Запорожью. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек, а также трое получили ранения. Известно также о повреждении 62 домов.

Российские захватчики продолжают нарушать права граждан на территории временно занятых населенных пунктов Запорожской области. Они активно создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса. В частности, в Бердянске, Мелитополе и других оккупированных городах россияне глушат связь.

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Тем временем на Запорожье российские оккупанты решили активно использовать авиацию при наступлении в Запорожской области. Однако украинский защитник второй раз через месяц сбил вражеский самолет. На этот раз Су-25 "Грач".

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