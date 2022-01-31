Планы беспорядков в Киеве и 4 областях: в МВД рассказали, кто стоит за группой злоумышленников

Группа лиц, задержанная правоохранителями, предупредив массовые беспорядки в Украине, не единственная. В МВД предполагают, что провокация является элементом гибридной войны России.

То, что Россия так действует и будет продолжать делать это дальше, не секрет, и разведка это подтверждает. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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Непосредственно по этой группе мы стали работать около недели назад. Работали бы по ней и дальше, если бы в ходе следственных действий не получили информацию, что кроме этой существуют еще другие группы. По словам злоумышленников, они в случае чего готовы подстраховать действия первой группы,

– сказал он.

Правоохранители работают над задержаниями остальных участников преступной группы. Они планировали "взорвать правопорядок" в других областных центрах, вне Киева.

Что известно о массовых беспорядках в Украине

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что в Украине задержали группу людей, планировавших массовые беспорядки. 31 января в Киеве хотели устроить стычки под Офисом Президента, участие в которых должны принять 5 тысяч человек.

Преступники планировали дестабилизацию также в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. В эпицентре внимания оказались территории на расстоянии 1-1,5 часа езды от Киева. Черниговщина и Сумщина граничат с Россией. Известно, что у организаторов был опыт работы в правоохранительных органах и они могли быть связаны со спецслужбами России.

СМИ сообщали, что одним из организаторов массовых беспорядков в Украине был полковник Юрий Голубан. Его, вероятно, подозревают в связях с самопровозглашенными "республиками" на оккупированной части Донбасса.

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