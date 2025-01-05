Он не разделяет на "добро" и "зло": что станет решающим в позиции Трампа по Украине

Дональд Трамп воспринимает завершение войны России против Украины исключительно сквозь призму национальных интересов. Стоит понимать, что приоритеты этих интересов зависят также и он членов его администрации, взгляды которых часто отличаются.

Поэтому важным вопросом для Украины остается именно окружение будущего президента США. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что рядом с Трампом сейчас есть человек, который имеет на него наибольшее влияние.

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Кто имеет наибольшее влияние на Трампа

По словам исполнительного директора, Трамп не разделяет войну России против Украины на позиции "добра" и "зла", для него важны его интересы и интересы для США.

В то же время в администрации Трампа есть люди с кардинально отличными взглядами. Поэтому остается вопрос, кто в этой администрации будет иметь больше власти.

Например, если власть будет у Марка Рубио или Майка Волца, то мы можем ожидать нормальную политику в отношении Украины, они понимают важность борьбы с Путиным. Если власть будут иметь Джей Ди Вэнс или Илон Маск – здесь будет по-другому,

– заметил он.

Эпштейн заметил, что сейчас на Трампа имеют влияние несколько человек. Очевидно, что наибольшее пока имеет Маск. Хотя в их отношениях присутствуют конфликты, Трамп "должен" Маску из-за его помощи в предвыборной кампании. Стоит напомнить, что Маск даже присутствовал на телефонном разговоре Трампа и Владимира Зеленского.

Маск и Трамп могут "подраться", если у них когда-то будут разногласия, они пойдут в разные стороны. Это может иметь большое влияние на внешнюю политику США,

– подчеркнул он.

Кроме того, влияние на будущего президента США имеет будущая глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Поскольку она достаточно приближена к формату традиционного республиканца, то, вероятно, сможет убедить Трампа, что против российского диктатора нужно бороться.

Интересно, что у Трампа "разборки" случаются чуть ли не каждую неделю. Это не Джо Байден, который 4 года подряд имел одного министра иностранных дел. У Трампа люди меняются часто, поэтому здесь вопрос, кто и как долго у него "проживет",

– подчеркнул исполнительный директор.