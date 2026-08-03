Зеленский объяснил, почему Украина является "ключевым элементом" для Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевым препятствием для планов российского диктатора Путина. Глава государства отметил, что Кремль стремится сломить Киев, чтобы легче влиять на другие постсоветские государства.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о заявлении Зеленского?

Зеленский заявил, что целью Путина является восстановление влияния на постсоветском пространстве. По его словам, чем сильнее и независимее становятся бывшие страны СССР, тем сложнее Кремлю реализовать эти планы.

Президент подчеркнул, что ключевой страной для России остается Украина.

Он пояснил, что в случае успеха Москвы давление на другие государства постсоветского пространства значительно усилилось бы, а вклад Украины в их независимость хорошо осознают за рубежом.

Он хочет сломить нас. Если бы ему это удалось, то с другими странами постсоветского пространства было бы проще – при полном уважении ко всем странам,

– заявил Зеленский.

Зеленский предлагает Путину перемирие: что известно?

Президент Владимир Зеленский предлагает главе Кремля любые форматы прекращения огня, в частности перемирие в воздухе. Глава государства также готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным.