Переговоры, затяжная война или поражение: на что настроен Путин
Кремлевский диктатор Владимир Путин загнал себя в тупик. Теперь от безысходности тянет время в надежде, что рано или поздно ситуация изменится в его пользу.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. По его словам, Путин совершенно не понимает, что конец близок.
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Российский диктатор, как любой жадный человек, думает, что все вопросы можно решить за деньги. Сейчас основная задача главы Кремля – тянуть время, ведь никакого положительного результата для него нет.
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Что делать Путину
Самый легкий вариант для Путина – покинуть захваченные территории, вместе с Крымом. Однако, как только его армия выйдет из Украины, война начнется в России.
У путинцев ситуация страшная, ведь не отдать Крым они не могут, а отдать – тем более не могут,
– сказал российский оппозиционный политик.
Сейчас они будут решать вопросы по двум направлениям. Первое, как договориться с Украиной и Владимиром Зеленским, чтобы не отдавать Крым. А второе, как решать вопрос, чтобы после поражения на войне в России не начались восстания.
На помощь путинскому режиму могут прийти Китай и Северная Корея. Они могут предоставить военных, которые будут подавлять бунт,
– предположил Мальцев.
Отметим, что в январе 2015 года Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российской армии. Согласно этому закону, в состав армии страны-агрессорки могут включить иностранные военные формирования, например корейские или китайские.
Цинические заявления Владимира Путина: последние новости
- На экономическом форуме в Петербурге Путин традиционно наговорил всякого бреда. В частности, рассказал о каких-то абсолютно фантастических "потерях" Украины. В голове бункерного деда они состоят как 10 к 1. Также Путин пофантазировал о каких-то 186 танках, якобы "потерявших" Украину.
- 16 июня Путин заявил, что якобы на территорию Беларуси доставлены первые ядерные заряды Он отметил, что это только первая часть, и впоследствии Лукашенко будет передано больше боеголовок.
- Во время встречи с "военкорами" кремлевский диктатор пытался убедить их, что Украину создал Ленин, а неблагодарные украинцы "сбросили его с пьедестала, а на это место поставили Бандеру".