Для Путина это политический вопрос: Тимочко предположил замысел врага относительно Покровска

Россияне не перестают штурмовать украинские позиции на Донецком направлении. Враг, вероятно, имеет целью продвинуться к Покровску, чтобы захватить этот город.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что россияне возле Покровского направления сосредоточили более 70 тысяч военных. По его словам, главной задачей является непросто окружить город, а перерезать логистику, которая может усиливать украинские группировки там.

Смотрите также Враг не хочет городских боев за Покровск, поэтому хитрит: в ВСУ оценили угрозу для города

Планы россиян относительно Покровска

Иван Тимочко подчеркнул, что Покровск имеет не только военное, но и политическое значение для Владимира Путина.

Какова ситуация на Покровском направлении: карта

Для того, чтобы воплотить замысел по окружению города у россиян может уйти много времени, потому что взять его в блокаду очень нелегко.

Для того, чтобы удержать в окружении Покровск оккупантам понадобится дополнительный серьезный ресурс войск. Его им придется или снимать с других направлений, или перебрасывать в сторону города,

– заметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Россияне, по его мнению, вероятно, чтобы захватить Покровск будут пытаться сначала оккупировать Курахово, чтобы сделать там плацдарм для переброски войск на Покровское направление.

Что происходит вблизи Курахово: смотрите на карте

"Замысел врага понятен, но, чтобы взять в кольцо такой большой город, оккупантам надо наступать по флангам широким фронтом. Я думаю, что россияне будут пытаться продвигаться к центральным логистическим путям", – предположил Иван Тимочко.

Он подытожил, что оккупанты атакуют Покровск различными видами вооружения, однако боев за город еще нет.