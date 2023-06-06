Будет серьезная зарубка, – легион "Свобода России" о действиях в Москве после победы Украины

Бойцы РДК и легиона "Свобода России" уверенно шагают к своей цели – освобождению России от оккупационного путинского режима. Однако у России есть еще несколько претендентов на место Владимира Путина, с которыми российским добровольцам придется побороться.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель политического крыла Легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Он добавил, что российские добровольцы готовы к противостоянию с предводителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Читайте также Во что могут перерасти события на Белгородщине: военный аналитик назвал возможный сценарий

Россиянам безразлично

Мозги россиян полностью атрофированы в результате российской пропаганды. Им абсолютно безразлично, что их власти каждую ночь ракетными обстрелами терроризируют гражданское население в Украине и убивают детей.

Часть населения России поддерживает кровопролитную войну в Украине, такая же часть россиян – против войны.

В то же время "компромиссно" настроено абсолютное большинство россиян Другими словами, им безразлично на войну в Украине и на то, что Россией уже более 20 лет руководит военный преступник Владимир Путин.

Если Путин говорит, что Крым российский, то они радуются. Если завтра придет другая власть и скажет, что Путин преступник и его место в Гааге, то они скажут, что его давно нужно было туда отправить,

– сказал представитель политического крыла легиона "Свобода России".

Международный уголовный суд в Нидерландах 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Руководство вражеского государства должно быть наказано за преступления против Украины.

Большинство населения России примет любую власть и силу. Главное, чтобы их не трогали.

"Вот это мы (легион "Свобода России" – 24 Канал) им можем обеспечить", – подчеркнул Барановский.

По его мнению, с агрессивными сторонниками войны и империализма, такими как Пригожин, у легиона "Свобода России" будет серьезная зарубка, вооруженное противостояние. Однако российские добровольцы готовы к этому и понимают все риски.

Другого пути изменить будущее России просто нет,

– добавил представитель политического крыла легиона "Свобода России".

Почему большинству россиян безразличны события, происходящие на Белгородщине: смотрите видео

Пригожин будет бороться до конца

Вполне реалистичный сценарий, что после освобождения Крыма в России произойдет коллапс государственного управления. Барановский предположил, что в России ситуация будет похожа на ту, когда режим Януковича начала побеждать Революция Достоинства.

Однако Евгений Пригожин просто так "из игры не выйдет". Он будет бороться за власть до конца.

Поэтому добровольцы понимают, что в Москве им, скорее всего, придется столкнуться не с российской армией, которая будет ждать кто победит, а именно с Пригожиным и его группировкой.

Кто окажется сильнее, тот и отнимет все,

– подытожил Барановский.

Что известно о событиях на Белгородщине: последние новости