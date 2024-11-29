Окончательную стратегию обсуждать слишком рано: CNN о подробностях плана Трампа по Украине

Дональд Трамп решительно настроен на прекращение российско-украинской войны. Майк Волтц, будущий советник новоизбранного президента по национальной безопасности, уже рассматривает несколько вариантов, среди которых замораживание конфликта через прекращение огня и участие в мирных переговорах.

В то же время слишком рано говорить о том, какой будет окончательная стратегия. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, сообщает 24 Канал.

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Какие предложения рассматривают чиновники Трампа

Майк Волтц, будущий советник президента по национальной безопасности, последние дни рассматривает несколько предложений по прекращению войны. Хотя детали стратегии Трампа до сих пор в разработке, ожидается, что чиновники будут пытаться достичь скорейшего прекращения огня для замораживания конфликта на время переговоров. Зато НАТО и европейские союзники должны взять на себя большую часть расходов на поддержку Украины.

В частности рассматривают план генерала в отставке Кита Келлога, который возглавит должность спецпредставителя по вопросам Украины и России. Ранее генерал был советником по национальной безопасности в первой администрации Трампа.

Келлог предполагает, что продолжение американской военной помощи Украине будет зависеть от участия Киева в мирных переговорах с Россией и официальной политики США, направленной на прекращение огня. Планы по вступлению Украины в НАТО будут отложены на длительный период, чтобы создать давление на Россию для переговоров.

Волтц также обдумывает предложение, которое поддержал экс-посол Трампа в Германии, бывший руководитель американской разведки Ричард Гренелл.

Ранее Гренелл высказывал поддержку создания "автономных регионов" в Украине, хотя не уточнял, как именно это может выглядеть. По его словам, автономные регионы могут иметь разные значения для разных людей, и детали этой идеи нуждаются в проработке.

Другая обсуждаемая идея заключается в том, чтобы позволить России сохранить территории, которые она удерживает сейчас, в обмен на вступление Украины в НАТО. Однако мало кто в окружении Трампа поддерживает идею принятия Украины в НАТО в ближайшее время. Это мнение частично разделяет и администрация Байдена, которая заявила, что Украина может вступить в НАТО только после завершения войны.

Украина была и среди ряда вопросов, которые Волтц обсуждал с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном во время встречи на прошлой неделе.

Об окончательной стратегии говорить рано

Источники предостерегают, что пока "слишком рано" говорить об окончательной стратегии Трампа по завершению войны в Украине. Новоизбранный президент часто меняет свою позицию и тактику по вопросам внешней политики, что делает процесс разработки плана сложным.

Соратники Трампа, назначенные на высшие должности в сфере национальной безопасности, уже заявили, что он рассматривает варианты того, как посадить за стол переговоров и Россию, и Украину, включая противоречащие его ранее высказанным взглядам на конфликт.

Ранее в этом месяце Владимир Зеленский заявил, что предложения прекращения огня без дальнейших гарантий являются очень опасной риторикой.

