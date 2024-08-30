Пилот Британии в отставке спрогнозировал, как будет развиваться наступление ВСУ на Курщине

Силы обороны до сих пор поддерживают динамику боевых действий в Курской области. Операция на территории России, вероятно, была неожиданностью для Владимира Путина, однако он пока не пытается активно оборонять свои территории.

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл рассказал 24 Каналу, что он до сих пор поддерживает тесные связи с разведкой, чтобы понимать, что на самом деле происходит в противостоянии России и Украины. По его мнению, ВСУ в Курской области дали четко понять, что не намерены удерживать эти территории.

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Намерения наступления на Курщине

Шон Белл предположил, что Курская операция, вероятно, имеет целью поставить Путина в неудобное положение и показать, что не все идет так, как того хочет Россия.

"Это повышает моральный дух не только бойцов, но и всех украинцев", – сказал военный аналитик.

Он добавил, что Силы обороны взорвали три моста через реку Сейм. Белл считает, если бы ВСУ намеревались продвигаться вперед, то не делали бы этого. Вероятно, они такими действиями пытаются усложнить России возможность отбить наступление на Курщине.

Как будет реагировать Путин

Кремлевскому диктатору, чтобы взять под контроль ситуацию в Курской области необходимо перебросить бойцов из горячих направлений на территории Украины. Шон Белл подчеркнул, что это уменьшило бы давление на линии фронта.

Это, видимо, то, чего стремится достичь президент Владимир Зеленский и его военное командование,

– отметил пилот Британии в отставке.

По его словам, Путин будет пытаться игнорировать события на Курщине, чтобы сосредоточить военные усилия России на захвате той части Донбасса, которая еще не под ее контролем. Далее диктатор может согласиться на переговоры, чтобы урегулировать ситуацию на своей территории.