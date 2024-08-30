Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці, військовий аналітик Шон Белл розповів 24 Каналу, що він досі підтримує тісні зв'язки з розвідкою, аби розуміти, що насправді відбувається у протистоянні Росії та України. На його думку, ЗСУ у Курській області дали чітко зрозуміти, що не мають наміру утримувати ці території.

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Наміри наступу на Курщині

Шон Белл припустив, що Курська операція, ймовірно, має на меті поставити Путіна у незручне становище та показати, що не все йде так, як того хоче Росія.

"Це підвищує моральний дух не лише бійців, але й усіх українців", – сказав військовий аналітик.

Він додав, що Сили оборони підірвали три мости через річку Сейм. Белл вважає, якби ЗСУ мали намір просуватися вперед, то не робили б цього. Ймовірно, вони такими діями намагаються ускладнити Росії можливість відбити наступ на Курщині.

Як реагуватиме Путін

Кремлівському диктатору, щоб взяти під контроль ситуацію у Курській області необхідно перекинути бійців з гарячих напрямків на території України. Шон Белл підкреслив, що це зменшило б тиск на лінії фронту.

Це, мабуть, те, чого прагне досягти президент Володимир Зеленський і його військове командування,

– зазначив пілот Британії у відставці.

За його словами, Путін намагатиметься ігнорувати події на Курщині, щоб зосередити військові зусилля Росії на захоплені тієї частини Донбасу, яка ще не під її контролем. Далі диктатор може погодитись на переговори, щоб врегулювати ситуацію на своїй території.