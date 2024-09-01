Путин подарил Ким Чен Ыну породистых лошадей в качестве оплаты за снаряды из КНДР, – The Times

Российский диктатор Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 породистых лошадей. Такой "подарок" был частью оплаты за предоставленные России северокорейские снаряды.

Согласно информации ветеринарной службы Приморского края – российского региона, который имеет железнодорожное сообщение с Северной Кореей, в конце августа через сухопутную границу России и КНДР перевезли 24 лошадей – 19 жеребцов и пять кобыл.

Читайте также Какие баллистические ракеты КНДР угрожают украинским городам и может ли ПВО их перехватывать

Путин обменял лошадей на снаряды

Журналисты со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщили, что новая партия лошадей была передана Ким Чен Ыну как часть оплаты за артиллерийские боеприпасы, которые получила российская армия для применения в Украине.

Ким Чен Ын получил новую партию лошадей из России, что стало новым признаком роста сближения между северокорейским лидером и Путиным,

– говорится в материале.

Также отмечается, что орловский рысак – это любимая порода лошадей Ким Чен Ына. Именно на таких лошадях он обычно предстает на пропагандистских фото и видео. В 2022 году в Северную Корею из России также отправляли 30 лошадей этой породы.

К слову, ранее южнокорейский депутат со ссылкой на отчет военной разведки заявил, что, вероятно, с середины 2022 года Москва получила от КНДР более 13 тысяч контейнеров с вооружением. По его словам, в соответствующих контейнерах могло быть 6 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.