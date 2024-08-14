Показываем на карте, где расположено Плехово, куда вошли украинские защитники

ВСУ продолжают продвигаться по Курской области, основное наступление проходило на южном крае Суджанского района. Защитникам удалось взять под контроль новые поселки, в частности Плехово.

Показываем на карте, где расположен российский поселок, который теперь не подконтролен стране-агрессору.

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Факт, что украинские военные зашли в Плехово, уже признало российское минобороны. Заметим, что этот маневр украинских защитников открывает им путь на юг Курской области.

Плехово на карте:

Ранее боец Вооруженных сил Украины (3 ОШБ) Владислав "Дацик" тоже сообщал о заходе наших военных в поселок и опубликовал фото оттуда.

"Плехово на Курщине под контролем ВСУ", – написал военный.



Украинские военные в селе Плехово / Фото с тг-каналов



Защитники продвигаются в Курской области / Фото с тг-каналов

На самом деле информация о сходе в поселок украинских военных впервые появилась вчера после обеда. В частности, в телеграмм-каналах появились видео, как украинские бойцы с бронетехникой движутся в селе Плехово по улице План в центре населенного пункта.

Справка. Наступление ВСУ в Курской области продолжается с 6 августа 2024 года. Президент Владимир Зеленский впервые подтвердил операцию в российском пограничье через неделю боев.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался, что под контролем ВСУ уже 1000 кв километров российской территории. По состоянию на вчера защитники контролировали 74 населенных пункта региона.