Кумовство по-русски: как племянница Путина получила высокую должность в министерстве обороны

Назначение племянницы президента Владимира Путина Анны Цивилевой на высокую должность в министерство обороны России вызвало волну возмущения в российском обществе. До 2023 года женщина не имела никакого отношения к оборонной сфере.

Анна Цивилева является дочерью двоюродного брата Путина. 17 июня она была назначена заместителем министра обороны, а впоследствии повышена до должности государственного секретаря министерства обороны России.

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Что известно о племяннице Путина Анне Цивилевой

Британская разведка сообщает, что до 2023 года Цивилева не имела никакого отношения к вопросам обороны. Сначала она получила образование психиатра, а затем начала зарабатывать деньги в ряде компаний по поставке медицинских товаров.

В 2023 году Анна Цивилева стала главой государственного фонда "Защитники Отечества", который занимался сборами в поддержку войны против Украины.

Назначение Цивилевой в июне вызвало сдержанную критику со стороны российской прессы за кумовство, которое подвергло испытанию даже российскую терпимость к коррупционной практике. Существует реальная возможность, что ее дальнейший карьерный рост свидетельствует о растущей изолированности российской элиты,

– говорится в обзоре разведки.

Минобороны Великобритании отмечает, что племянница Путина замужем за министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Ранее 24 Канал писал, что Анна Цивилева имела девичью фамилию, как и у российского президента Путина. Известно, что в ее собственности 70% акций крупнейшей угледобывающей компании России "Колмар".