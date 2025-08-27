Детали сообщают оппозиционные СМИ России со ссылкой на правозащитников, передает 24 Канал. В результате аварии погибла супружеская пара, а их дети получили тяжелые травмы.

Что известно об аварии с участием племянника Кадырова?

По данным россиян, автомобиль Закриева на большой скорости врезался сзади в "Ладу Приору", стоявшую на светофоре. В результате столкновения транспорт семьи из чеченского села Гелдаган отлетел в столб.

Пожилые муж и жена погибли на месте происшествия, а их дети получили тяжелые травмы. Зато сам виновник ДТП не пострадал.

На следующий день состоялись похороны: по распоряжению властей, немедленно провели акцию примирения между семьями,

– говорится в сообщении.

Следственные органы не стали возбуждать уголовное дело. Правозащитники считают, что Закриев избежал наказания, поскольку связан с руководством республики.

