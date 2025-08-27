Деталі повідомляють опозиційні ЗМІ Росії з посиланням на правозахисників, передає 24 Канал. Унаслідок аварії загинула подружня пара, а їхні діти отримали важкі травми.

Що відомо про аварію за участі племінника Кадирова?

За даними росіян, автомобіль Закрієва на великій швидкості врізався ззаду в "Ладу Пріору", що стояла на світлофорі. Унаслідок зіткнення транспорт сім'ї з чеченського села Гелдаган відлетів у стовп.

Літні чоловік і дружина загинули на місці події, а їхні діти отримали важкі травми. Натомість сам винуватець ДТП не постраждав.

Наступного дня відбулися похорони: за розпорядженням влади, негайно провели акцію примирення між сім'ями,

– йдеться в повідомленні.

Слідчі органи не стали порушувати кримінальну справу. Правозахисники вважають, що Закрієв уникнув покарання, оскільки пов'язаний з керівництвом республіки.

ДТП за участі племінника Ясіна Закрієва: дивіться фото

