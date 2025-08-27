Деталі повідомляють опозиційні ЗМІ Росії з посиланням на правозахисників, передає 24 Канал. Унаслідок аварії загинула подружня пара, а їхні діти отримали важкі травми.

Що відомо про аварію за участі племінника Кадирова?

За даними росіян, автомобіль Закрієва на великій швидкості врізався ззаду в "Ладу Пріору", що стояла на світлофорі. Унаслідок зіткнення транспорт сім'ї з чеченського села Гелдаган відлетів у стовп.

Літні чоловік і дружина загинули на місці події, а їхні діти отримали важкі травми. Натомість сам винуватець ДТП не постраждав.

Наступного дня відбулися похорони: за розпорядженням влади, негайно провели акцію примирення між сім'ями,
– йдеться в повідомленні.

Слідчі органи не стали порушувати кримінальну справу. Правозахисники вважають, що Закрієв уникнув покарання, оскільки пов'язаний з керівництвом республіки.

  • За даними ЗМІ, під час відпочинку в турецькому Бодрумі Кадиров майже потонув, однак його врятувала берегова служба.
  • Згодом, після чуток про нещасний випадок у Туреччині та ймовірну хворобу очільника Чечні, він з'явився у відео на тренажері, де помітно схуд.
  • До слова, 17-річного Адама, сина Кадирова, призначили секретарем ради безпеки республіки, що стало шостою високою посадою для юнака.