Первые 4 дня я не ел и не пил, – 16-летний сын главы Запорожской РГА рассказал о пленении у россиян

16-летний Владислав, сын главы Запорожской РГА, накануне вернулся из российского плена, в котором он находился более двух месяцев. Парень рассказал, как россияне пообщались с людьми и что было самое страшное.

Соответствующую информацию парень рассказал на следующий день послеосвобождения. Освободить Владислава удалось 7 июля.

С апреля был в плену: россияне выпустили 16-летнего сына главы Запорожской райадминистрации

16-летний парень рассказал о месяцах плена у россиян

Владислав рассказал, что российские оккупанты вытащили его из автомобиля на блокпосту. Потом начали задавать вопросы и поставили на него автомат.

После этого на авто приехал другой оккупант, который потом в плену давал ему телефон.

После общения со мной в течение 2 – 3 часов в блокпосте, у меня тогда уже забрали телефон и документы, меня уже полностью начали проверять. После этого сказали садиться в военный автомобиль. И меня уже перевезли именно в тюрьму, в единичную камеру,

– рассказал парень.

В интервью изданию "Настоящее Время" парень объяснил, что первые 48 часов его содержали в Васильевском отделении полиции.

В камере у Владислава даже не работал туалет. Он был вынужден с помощью железной лоханки набирать воду из крана и смывать.

Добавил также, что помыться смог только после двух недель в камере, вещи поправ только после 3 недель плена.

Первые 4 дня не ел и не пил

"Первые четыре дня я не ел, не пил. Потому что я не хотел. Только на деревянной кровати сидел и ждал своей судьбы. У меня в голове было только три вопроса: почему, для чего и когда. Ведь когда попадаешь в единичную камеру, то думаешь, кто я – военный преступник, террорист...", – объяснил парень.

Добавил, что больше всего пугает, когда из камеры слышишь пытки других. Еще в обязанности парня входило убирать комнату для пыток.

"Я хорошо запомнил, когда захожу в эту комнату, а там человек висит прямо на потолке. Подвешен на проводах. Капает шаг, на полу тоже все в крови. Это входило в мои обязанности – протереть кровь, помыть тряпки, вылить эту воду", – рассказал Владислав.

16-летний парень говорит, что попав в камеру, начинаешь ценить жизнь. Понял ведь, что это большой дар.

Кратко о пленении 16-летнего сына главы Запорожской РГА

16-летний сын Олега Буряка, главы Запорожской райадминистрации, попал в плен 17 апреля. Его задержали возле города Васильевка на Запорожье. Это произошло на блокпосту во время эвакуации из Мелитополя в Запорожье.

Олег Буряк рассказывал, что 16-летний Владислав был задержан из-за сохраненного в телефоне видео. На кадрах было обращение военнопленных россиян к своим семьям.

Освободить Владислава удалось только 7 июля. Отец парня рассказал, что сейчас идет следствие из-за похищения его сына. Пообещал все детали дела рассказать только с разрешения следователя.

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