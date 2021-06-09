Что будет с Порошенко из-за "пленок Медведчука": трансляция Лещенко с Арестовичем и Бигусом

Расследователи Bihus.Info обнародовали 4 части "пленок Медведчука". Из их анализа возникает подозрение, что со скандальным пророссийским Виктором Медведчуком был связан Петр Порошенко.
Эту тему обсудит Сергей Лещенко в эфире программы "Что это было?". К разговору присоединятся спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович и журналист-расследователь Денис Бигус.
К теме Медведчук – враг, который радовался срыву обмена пленными, – журналист Bihus.Info
При чем здесь Порошенко
В одном из выпусков Bihus.Info о "пленках Медведчука" говорится об освобождении киборга Рахмана – Андрея Гречанова. Пленки якобы доказывают то, что 3 из 4 месяцев в плену Рахман провел только "ради пафосного видео". Освободить Рахмана должны были якобы для поднятия "президентского имиджа" Петра Порошенко.
Также очень часто Медведчук, общаясь с представителями Кремля, говорил "наш главный". Есть подозрение, что речь шла именно о Порошенко.Обо всем этом – в эфире 9 июня в 20:00. Не пропустите!
"Что это было?" с Алексеем Арестовичем и Денисом Бигусом: видео
"Пленки Медведчука" от Bihus.Info: что известно
- Журналисты-расследователи из неизвестных источников получили разговоры Виктора Медведчука с Кремлем за 4 года. Они переслушали многочасовые разговоры и самое главное опубликовали в 4 частях "Наших денег". Все можно посмотреть здесь.
- Первая часть была посвящена связям Медведчука с российскими властями. Вторая – "трубе Медведчука".
- В третьей части журналисты рассказали об угле, который лидер ОПЗЖ покупал у боевиков. Последний выпуск опровергает информацию о том, что Медведчук действительно работал над освобождением украинских пленных.
- Журналист Максим Опанасенко анонсировал также итоговый выпуск, в котором опубликуют все разговоры Медведчука, которые у них есть.
- Стоит отметить, что окружение Медведчука не дало никаких комментариев по этому поводу.