"Деньги часто забирали россияне": какие еще интересные заявления озвучили пленные китайцы на пресс-конференции

В начале апреля украинские военные взяли в плен двух китайцев, которые воевали на стороне России. Во время пресс-концеренции они рассказали, как попали в оккупационную армию и какие указания им давали.

Оба китайских гражданина рассказали, что якобы пошли воевать добровольно. Как отметила ведущая 24 Канала Дарья Трунова, о такой возможности они услышали в соцсетях.

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Почему согласились воевать

По словам пленных, в TikTok они видели различные видео, в которых поощряли записываться в российскую армию, потому что там предлагают хорошие деньги. Хотя один из пленных – Чанг Ренбо – рассказал, что в Китае был пожарным и довольно неплохо зарабатывал.

У него есть семья, а в Россию он поехал путешествовать. Далее, по его словам, произошла ситуация, что он оказался в российской армии, где ему обещали 200 тысяч рублей.

Второй пленный рассказал, что во время ковида потерял работу, был безработным и поэтому оккупационное войско рассматривал как подработку.

Мы только знали, какие там разряды: 80 тысяч, 100, 160, 200 и 260 тысяч. Но конкретно, какую сумму мы должны были получать – этого не знали,

– сказал Ванг Гуанцзюн.

Военнопленный Чанг Ренбо рассказал получил карту, на которую начислили 200 тысяч рублей, но этой картой он не мог пользоваться, поэтому был вынужден обращаться за помощью к своему товарищу – другому гражданину Китая.

"Эти деньги вместе с телефоном, на котором было установлено приложение, связанное с картой, периодически забирали россияне и тратили под предлогом расходов на топливо, зарядные устройства", – добавил военнопленный.

Каким было пребывание в России

Оба китайские пленные рассказывают с улыбкой только о первых 10 днях в России. Они говорят, что сначала попали в Москву. На границе их уверяли, что едут на довольно опасную территорию.

В Москве их поселили в четырехзвездочный отель, хорошо кормили. Но потом отправили в Ростов, где они проходили обучение. Оттуда – в Донецк, а потом на передовую.

Там их обстреляли из дронов. Они не рассказывают, брали ли в руки оружие, а на мой вопрос, приходилось ли им убивать украинцев, ответили, что нет, хотя говорят, что их заставляли делать разное,

– подчеркнула ведущая 24 Канала.

Россияне с ними общались жестами, а еще очень часто забирали телефоны на учениях. Для того, чтобы их вернуть, китайцы каждый раз были вынуждены платить деньги.

Как попали в плен

Китайцев задержали 5 апреля 2025 года. Их обстреляли дронами и подали знак, что они могут добровольно сдаться. После этого их кормили, давали им воду, а россияне, на стороне которых они воевали, обстреляли их химическим оружием.

Не объясняли, как это надо делать, как сдаваться в плен. Единственное, что внушали мысль всем иностранным гражданам, что вы можете в плену умереть очень жестокой смертью,

– сказал Ванг Гуанцзюн.

В конце у китайцев спросили, есть ли у них родные, близкие и хотят ли они возвращаться домой. Пленные утверждают, что их правительство уверяет, что не нужно воевать на стороне России. Их посольство с ними пока не связывалось, но они все равно хотят обратно в Китай.

Об Украине слышали только положительные отзывы. Говорят, что здесь хорошие парни и девушки, которые с ними очень хорошо обращаются. В Китае им грозит тюремный срок, потому что нельзя служить на стороне другого государства.

Согласно законодательству, где бы вы не участвовали в боевых действиях, вас ожидает наказание. Я к этому готов, но все равно хочу вернуть домой и к родным,

– добавил Чанг Ренбо.

Международные организации пока с ними не контактировали, с родными пленные также не общались.

К слову, Владимир Зеленский рассказал, что это не единственные китайцы, которые воюют на стороне России. По меньшей мере их более 155. Официальный Пекин об этом знает. Вербуют людей через соцсети.