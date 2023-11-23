Будет еще один большой лагерь, – объяснил Юсов, где будут размещать военнопленных россиян

В Украине намерены построить новый лагерь для военнопленных россиян Это необходимо, потому что те места, где удерживают оккупантов сейчас, уже переполнены.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, лагерь для пленных россиян будет большим, передает 24 Канал.

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В Украине будет новый лагерь для пленных россиян

Юсов подчеркнул, что необходимость создания нового лагеря для содержания российских военнопленных была давно и сейчас работа над этим ведется. Так, планируется, что это будут новые места, которые построят в ближайшее время.

Это будет другое место, но так не будем добавлять какой-либо конкретики. Будет еще один большой лагерь,

– объяснил представитель ГУР.

Он также отметил, что все эти места содержания создаются, строятся и функционируют в соответствии с международным правом и Женевскими конвенциями. К ним имеют доступ представители Международного Комитета Красного Креста и, как отметил Юсов, в этой ситуации Украина – не Россия.

"Мы показываем, что как бы мы ненавидели наших врагов, есть действие международного права и человеческое достоинство, которое украинцы точно имеют, и мы обращаемся с нашими врагами, как требует международное право", – рассказал он.

В заключение он подчеркнул, что Украина также требует, чтобы Россия обращалась с нашими военнопленными согласно всем нормам международного права.

Лагерь для военнопленных россиян уже создают