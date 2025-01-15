Бойцы "Азова" во время штурма взяли в плен более 20 оккупантов

Бойцы 12 бригады специального назначения "Азов" взяли в плен 23 российских оккупанта. Враги добровольно сдались украинским воинам на Торецком направлении.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение бригады "Азов". Российских военных передадут соответствующим службам.

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Очередная партия пленных оккупантов

На Торецком направлении во время штурмов воины "Азова" захватили 23 российских военных. Их нашли в подвалах местных домов.

Этим солдатам вооруженных сил России посчастливилось выжить,

– говорится в сообщении.

Как отметили украинские военные, пленные оккупанты находятся в удовлетворительном состоянии. Их содержат в надлежащих условиях. В "Азове" выразили надежду, что россиян в ближайшее время поменяют на защитников Украины, которые находятся на территории России.

Оккупанты в видео обратились к своим властям и попросили поменять их на бойцов украинской 12 бригады специального назначения "Азов".

Бригада "Азов" взяла в плен 23 оккупанта: смотреть видео

Напомним, по информации аналитиков, российские оккупанты пытаются закрепиться в многоэтажках Торецка и на окраинах города. Однако ВСУ останавливают наступления врага и не дают ему оккупировать населенный пункт. Сейчас в Торецке идут бои.

Кстати, недавно Украина взяла в плен первых военных из Северной Кореи. Полученную от них информацию украинские бойцы смогут использовать в собственных интересах.